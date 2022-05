Gueye a toujours en tête l’élimination contre le Real Madrid

En cette fin de saison 2021/2022, les joueurs du PSG ont du temps libre suite à leur titre de champion acquis il y a maintenant deux semaines de cela contre le RC Lens. Entre les jours de repos, les escales à Madrid, Barcelone ou encore en Italie, Idrissa Gueye est engagé dans le caritatif, et est co-fondateur de l’association « For Hope » avec son ami d’enfance depuis l’institut Diambars de Dakar, et président de l’association, Mame Cheikh Ibrahima Fall Diouf. « For Hope » est une association qui oeuvre principalement en France et au Sénégal avec comme axe principaux : la santé, l’éducation et la nutrition. En ce jeudi 12 mai 2022, l’association tient un gala caritatif autour d’un dîner à l’occasion duquel une vente aux enchères de maillots de football, dont certains portés par les joueurs du PSG, sera organisée. Des joueurs du Paris Saint-Germain comme Mbappé, Hakimi, Dagba ou encore Kimpembe ont même participé à la promotion de l’évènement sur les réseaux sociaux. Interrogé par Le Parisien, l’international sénégalais s’est exprimé sur cet événement mais aussi sur la saison mitigée du club de la capitale.

Pourquoi avoir participé à la fondation de For Hope en avril 2021 ? À la base, on a toujours fait dans le domaine social mais plus dans l’anonymat. Entre potes, on s’est dit : pourquoi ne pas, cette fois-ci, au lieu d’agir tout seul, regrouper plus de monde pour avoir beaucoup plus d’impact dans la société, que ça soit en France, au Sénégal ou partout dans le monde. On l’a créée pour venir en aide aux personnes les plus diminuées. On a commencé tout petit et on essaie de grandir. Ce gala va nous permettre de boucler cette première année en beauté.

Comment je vis la fin de la saison ? La déception de la Ligue des champions est toujours présente. On aurait aimé aller plus loin dans cette compétition. C’est le rêve du club, celui de tous les joueurs qui sont ici. Ça reste une belle saison pour moi avec la qualification pour la Coupe du monde, le titre de champion d’Afrique et celui de Ligue 1. On va bien clôturer ça avec cette soirée de gala qui va faire que ça sera une bonne saison pour moi, même si on aurait pu espérer mieux.