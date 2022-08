Accord PSG – Francfort pour Dina Ebimbe

Le PSG a parfaitement débuté sa saison avec une victoire en Trophée des Champions, deux succès en autant de rencontre et 10 buts inscrits en championnat. À près de deux semaines de la fin du mercato, le club de la capitale cherche à vendre un certain nombre de ses joueurs et parmi eux, on retrouve le jeune parisien Eric Junior Dina Ebimbe. Le milieu de terrain est lié à l’Eintracht Francfort depuis quelques semaines… et ce transfert devrait normalement se réaliser dans les prochains jours.

Un gros pourcentage à la revente

Annoncé par plusieurs médias après la vente de Kostic à la Juventus Turin, le club allemand pouvait se payer Éric Junior Dina Ebimbe avec cet argent. Le tenant du titre de la C3 a donc dégainé une offre à hauteur de 6M€ au PSG… qui l’aurait accepté selon les informations de Sky Sport Deutschland. Le journaliste qui a partagé cette information, Marc Behrenbeck, précise qu’un pourcentage important à la revente sera ajouté au prix total de l’opération, sans toutefois préciser le chiffre de celui-ci. Le média germanique explique que le milieu de terrain parisien doit désormais passer sa visite médicale dans la semaine avant de s’engager officiellement avec l’Eintracht Francfort.