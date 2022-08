Djellit et la problématique du leadership au PSG

Après une superbe entrée en matière face au Clermont Foot lors de la première journée (0-5), le PSG a enchaîné face à Montpellier avec, une fois encore, cinq buts inscrits (5-2). Neymar Jr a affiché un niveau impressionnant et s’est offert un doublé. Pour sa part, Kylian Mbappé a également marqué pour son retour. Si tout parait donc aller dans le bon sens, un point noir est tout de même venu entacher ce tableau.

Mbappé / Neymar, des frictions qui pourraient laisser des traces ?

En effet, affichant un visage des plus agacés tout au long de la partie, Kylian Mbappé s’est quelque peu brouillé avec le Ney au moment du second pénalty, le numéro 7 francilien ayant raté le premier. Dès lors, une polémique gonfle autour du club de la capitale. Et si Luis Campos et Christophe Galtier se sont entretenus avec les deux hommes afin de crever abcès, cela pourrait bien laisser des traces au sein du vestiaire rouge et bleu, estime Nabil Djellit sur le plateau de La Chaîne L’Equipe : « Ce qui s’est passé ce samedi, c’est plus qu’une question de pénalty, c’est une problématique autour du leadership. C’est un problème de fond qui va peut-être animer une partie de la saison du PSG. Il y a un joueur qui a pris le pouvoir la saison dernière, mais deux joueurs ont réagi, surtout Neymar qui n’est plus l’accompagnateur. Kylian Mbappé et Neymar ont peut-être crevé l’abcès, mais ce n’est pas pour autant que cela ne laissera pas de traces. »