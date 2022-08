Alors qu’il a pris part à la tournée au Japon avec ses partenaires, Thilo Kehrer a finalement été écarté du groupe sous la houlette de Christophe Galtier et a rejoint les « indésirables ». Placé sur la liste des transferts donc, le défenseur de 25 ans pourrait ne pas faire de vieux os en terre parisienne.

Direction West Ham pour Thilo Kehrer

Contrairement à certains de ses coéquipiers dans la même situation, Thilo Kehrer intéresse sur le marché. Deux clubs sont ainsi venus aux renseignements pour l’ancien joueur de Schalke 04 : le FC Séville et West Ham. Et les Britanniques tiendraient aujourd’hui la corde pour faire signer celui qui se trouve en fin de contrat avec le PSG en juin 2023. Une tendance qui tend à se confirmer au fil des heures. Car oui,, Fabrizio Romano indique que les deux écuries seraient en passe de dénicher un terrain d’entente pour le transfert de l’international allemand. Pour sa part, le joueur, après un rendez-vous fructueux qui aurait eu lieu ce lundi, serait parvenu à un accord contractuel avec les Hammers. Selon les derniers échos, cette hypothétique transaction devrait s’élever à environ 18 millions d’euros. Intéressé par Thilo Kehrer depuis plusieurs semaines donc, le FC Séville aurait pris acte de cette décision, d’où le recrutement prochain de Tanguy Kouassi.

Une information corroborée dans la foulée par Fabrice Hawkins. En effet, d’après le journaliste Prime Video, Thilo Kehrer est attendu à Londres dans la journée afin d’effectuer sa visite médicale. Selon toutes vraisemblances, le défenseur va donc quitter le PSG avec un objectif : se relancer en vue de la Coupe du Monde. De son côté, le club de la capitale va valider une vente assez inespérée à l’entame du mercato estival.

Le PSG devrait recevoir 16M € pour Thilo Kehrer

Il ne resterait plus que quelques détails à régler, mais le PSG et West Ham sont tombés d’accord sur le transfert de Thilo Kehrer. En effet selon le journaliste de la Sky, Florian Plettenberg, l’international Allemand (20 sélections) est attendu aujourd’hui à Londres et a reçu le feu vert de la direction du PSG pour passer sa visite médicale. Le défenseur de 25 ans devrait donc rapidement s’engager avec les Hammers pour un montant qui avoisinerait les 16 millions d’euros.