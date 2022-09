Alors que son arrivée à Galatasaray devrait être officialisée dans les prochaines heures, Mauro Icardi a eu droit à un bel accueil ce mercredi soir à son arrivée en Turquie.

La stratégie du loft a porté ses fruits au PSG. En effet, avec le départ de Mauro Icardi en passe d’être officialisé, tous les jours dont souhaitait se séparer le club de la capitale au cours de l’été ne seront plus dans l’effectif cette saison. Certes, plusieurs d’entre eux sont partis dans le cadre de prêts secs sans option d’achat (Julian Draxler à Benfica, Layvin Kurzwa à Fulham), mais aucune autre option ne se présentait réellement au PSG avec ces joueurs dont le rendement est proche du néant depuis des mois.

Mauro Icardi entre justement dans cette catégorie de joueurs dont la valeur a totalement chuté sur le marché. C’est ainsi qu’il va rejoindre le club turc dans le cadre d’un prêt sec, gratuit, et sans la moindre option d’achat. De plus, le PSG prendra 60% de son salaire en charge pendant cette saison comme l’a annoncé L’EQUIPE. Malgré tout, ce départ à Galatasaray offrira à Mauro Icardi l’opportunité de relancer sa carrière totalement à l’arrêt, partagée entre histoires extra-sportives et performances bien loin de celles attendues d’un joueur ayant coûté 72 M€ bonus compris lors de son achat à l’Inter à l’été 2020.

En attendant, tandis que Galatasaray a officialisé la tenue de négociations avec le PSG, le principal intéressé est arrivé à Istanbul ce mercredi soir. L’occasion pour lui d’être chaudement accueilli par les supporters du club turc à sa sortie de l’aéroport. Chants et acclamations étaient au programme pour Mauro Icardi, qui s’est prêté au jeu avec un large sourire, le tout suivi de près par sa compagne Wanda Nara et leurs enfants. Le public de Galatasaray a une fois de plus démontré sa ferveur, mais que le numéro 9 du PSG ne s’y trompe pas : celle-ci est le témoin de la passion d’un peuple et de son exigence. À lui d’y répondre sur le terrain en retrouvant des couleurs, du sérieux et son efficacité, faute de quoi le réveil de cette première soirée idyllique pourrait bien être brutal.