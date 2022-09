À l’occasion d’un entretien accordé à DAZN en marge du choc contre la Juventus, Neymar a eu l’occasion de s’exprimer sur divers sujets liés à l’actualité du PSG. L’occasion pour le joueur brésilien auteur d’un grand match contre ls Bianconeri ce mardi en Ligue des champions de dire tout le bien qu’il pense de Marco Verratti et de Leo Messi. Le numéro 10 parisien en a également profité pour déclarer sa flamme au Parc des Princes, stade qu’il décrit comme l’un de ses préférés en Europe.

Sur Lionel Messi et son arrivée au PSG

« J’ai connu Leo pendant un long moment. J’ai pu l’aider sur le terrain et à l’entraînement en lui parlant. C’est difficile de faire un tel changement parce qu’il a été à Barcelone pendant plusieurs années, et maintenant tout a changé pour lui et sa famille. C’est dur, mais je pense qu’il devient meilleur maintenant, et qu’il se sent chez lui. Je veux qu’il s’éclate, et je veux qu’on s’éclate ensemble. Nous savons que nous avons beaucoup de choses et de difficultés devant nous, mais je suis sûr que nous pouvons passer au-dessus. »

Sa déclaration d’amour au Parc des Princes

« Mon stade préféré en Ligue des Champions ? J’ai joué dans tellement de stades… Mais le Parc des Princes, quand il est plein et que les supporters sont derrières nous, c’est très difficile de nous battre. »

Marco Verratti, l’un des meilleurs joueurs qu’il connaisse

« Marco Verratti est un joueur fantastique. En dehors du terrain, c’est une personne incroyable avec un cœur énorme. C’est un super gars et l’un de mes amis dans l’équipe. C’est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai joué. »

Les trois meilleurs défenseurs qu’il a affronté

« Les 3 défenseurs les plus forts que j’ai affronté sont Thiago Silva, Marquinhos et Sergio Ramos. Ils sont intelligents, rapides et forts. »