Le marché des transferts estival a fermé ses portes, mais le PSG continue de faire parler de lui et de conclure des accords. Au cours de ce mercato 2022, la nouvelle direction sportive Rouge & Bleu avait pour but de dégraisser l’effectif, et la mission semble aujourd’hui réussie. Le « groupe 2 » est désormais vidé, Mauro Icardi était le dernier de ceux qui le composaient.

Si la tâche semblait compliquée à réaliser, le Paris Saint-Germain s’est aujourd’hui séparé de tous les éléments qui n’entraient pas dans les plans de la direction sportive et de Christophe Galtier. La forme de ce dégraissage pourrait tout de même poser problème à la fin de la saison tant les prêts se sont multipliés. En effet, Mauro Icardi quitte le PSG lui aussi sous la forme d’un prêt. L’international argentin a accepté il y a quelques jours de rejoindre la Turquie selon Fabrizio Romano, et plus précisément Galatasaray. Le journaliste italien, spécialiste du mercato, avance que l’ancien de l’Inter Milan devrait rejoindre Istanbul en fin de journée ce mercredi, veille de fermeture des portes du marché des transferts pour les clubs turcs. L’accord de prêt entre le club stambouliote et le PSG serait d’ores et déjà signé. Les dernières informations de Gianluca Di Marzio confirment également la présence de Mauro Icardi à Istanbul ce soir, et parlent d’une « affaire conclue« .

Par ailleurs, Fabrizio Romano affirme que le Paris Saint-Germain paiera la majeur partie du salaire de l’attaquant argentin. Une information confirmée par nos confrères de L’Equipe, qui plus en détails, avancent que le club de la capitale prendra en charge 60% du salaire. Pour rappel, les émoluments d’Icardi s’élèvent à près de 10 millions d’euros. A ce jour, aucune précision n’a fuitée concernant une option d’achat présente dans cet accord de prêt avec Galatasaray.