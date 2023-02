Le PSG s’est entraîné ce jeudi 23 février à trois jours de son déplacement sur la pelouse de l’Orange Vélodrome. Une rencontre face à l’Olympique de Marseille que le groupe de Christophe Galtier ne prépare pas au complet.

Le Classique de ce dimanche 26 février (20h45 sur Prime Video) en clôture de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats est dans toutes les têtes du côté des Parisiens. En ce sens, les Rouge & Bleu se sont entraîné à trois jours du déplacement crucial dans de conditions particulière. En effet, Christophe Galtier, touché par des symptôme grippaux, n’a pas pu diriger la séance du jour. C’est ses assistants Joao Sacramento et Thierry Oleksiak qui s’en sont chargé. Cependant, en plus de l’absence du coach principal, nos confrères du Parisien relèvent celles de Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Touché respectivement au genou et à la cuisse, les deux latéraux ne seront en aucun cas sujet de prises de risques « au regard des échéances qui attendent le PSG« . Il faudra donc se pencher sur l’entraînement public de ce vendredi 24 février qui se tiendra au Parc de Princes afin d’avoir des éléments de réponses quant à la présence du Marocain et du Portugais pour le Classique de ce dimanche face à l’OM.

🚨 | Nuno Mendes & Achraf Hakimi étaient toujours absents de l’entraînement collectif ❌



Le staff parisien ne prendra aucun risque avec les 2 joueurs ⏳



📲 Le Parisien pic.twitter.com/KmnUT6SVOX — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 23, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Si sur les ailes des interrogations existent, dans l’axe, Marquinhos a effectué son retour à l’entraînement avec le reste du groupe. Après les douleurs l’ayant empêché de tenir sa place face au LOSC la semaine passée, le capitaine brésilien devrait pouvoir tenir sa place dans trois jours face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome.