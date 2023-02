PSG : Sergio Ramos met un terme à sa carrière internationale

Le défenseur central du PSG tourne une page de sa carrière et probablement de sa vie qui aura durée 18 ans. Sergio Ramos a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale et ne revêtira donc plus le maillot de La Roja.

C’est ce jeudi 23 février 2023 que Sergio Ramos annonce la fin de sa carrière internationale. Après 18 années de sa vie et 180 sélections avec la sélection espagnole, le numéro 4 du PSG ne revêtira plus le maillot de La Roja : « L’heure est venue de dire au revoir à l’équipe nationale, notre chère Roja. Aujourd’hui, j’ai reçu l’appel du sélectionneur actuel (Luis de la Fuente ; NDLR) qui m’a dit qu’il ne comptait pas et qu’il ne compterait plus sur moi, quel que soit le niveau que je peux montrer et la façon dont je continue ma carrière sportive« , a écrit Sergio Ramos lui-même sur son compte Instagram. A 36 ans, le défenseur central regrette on ne peut plus clairement ce virage de sa carrière : « Parce qu’être jeune ou moins jeune n’est pas une vertu ou un défaut, c’est juste une caractéristique temporaire qui n’est pas nécessairement liée à la performance ou à la capacité » poursuit-il avant de confier avec beaucoup de transparence : « Je regarde avec admiration et jalousie Modric, Messi, Pepe … l’essence, la tradition, les valeurs, la méritocratie et la justice dans le football« .

Sergio Ramos a garni son palmarès personnel avec la sélection espagnole en remportant la Coupe du Monde (2010) et l’Euro à deux reprises (2008 & 2012). Il sera cependant intéressant de se pencher sur la tournure que prendront les négociations entre lui et le Paris Saint-Germain au sujet de sa prolongation de contrat avec cette décision actée.