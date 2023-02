C’est à l’occasion du huitième de finale aller perdu (0-1) en Ligue des Champions face au Bayern Munich que le PSG a retrouvé une union entre ses joueurs et supporters. Malgré le mauvais résultat, c’est la totalité de l’effectif, dont Neymar et Messi, qui s’est retrouvée au pied du virage Auteuil à saluer le Collectif Ultras Paris.

Depuis près d’un an maintenant, Lionel Messi et Neymar ne se présente plus face à leurs supporters afin de les saluer au Parc des Princes, ou même en déplacement. Agacés par les sifflets à leur encontre au printemps 2022, les deux sud-Américains n’ont pas toujours eu une relation fluide avec les membres du Collectif Ultras Paris. Un fait qui saute au yeux des observateurs du Paris Saint-Germain, mais aussi de son président. Nasser Al-Khelaïfi est décrit par nos confrères du Parisien comme « très attaché à la question des relations avec le public« . En ce sens, le dirigeant qatari est présent au Camp des Loges avant la réception du Bayern Munich et « tient des mots forts » à ses joueurs, qu’il encourage à recréer du lien avec les supporters. L’idée pour lui est d’amorcer l’union sacrée, en poussant tout l’effectif, dont Leo Messi et Neymar, à aller remercier les supporters à la fin de la rencontre face au Bayern Munich, et ce, peu importe le résultat : « À ses yeux, des relations positives entre l’équipe et ses fans sont primordiales et ne peuvent être que bénéfiques à un club pas toujours tourné vers son public« , écrit Le Parisien.

🛑 | Nasser Al-Khelaïfi a poussé l’effectif parisien, dont Messi et Neymar, à recréer du lien avec les supporters à la fin du match face au Bayern Munich 🤝



L‘ambiance mise par le Parc a définitivement convaincu les 2 joueurs d’aller saluer le CUP 👏



📲 Le Parisien pic.twitter.com/W7PA1626x9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 23, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Lors de ce huitième de finale aller face aux Bavarois, la totalité de l’effectif Rouge & Bleu s’est rendu face au virage Auteuil afin de remercier ses supporters. Leo Messi et Neymar ont été convaincus d’en faire autant après « le comportement irréprochable du Parc et l’ambiance mise par les supporters« .