OM / PSG : Lorik Cana dévoile l’équipe qu’il supportera

Le PSG se prépare à affronter l’Olympique de Marseille ce dimanche 26 février (20h45 sur Prime Video) à l’Orange Vélodrome. Une rencontre historique, pour un passif historique, durant lequel de nombreux joueurs ont porté les maillots des deux club. C’est le cas de Lorik Cana.

L’international albanais Lorik Cana a été formé au Paris Saint-Germain de 2000 à 2003 avant d’évoluer avec les professionnels Rouge & Bleu de 2003 à 2005. C’est ensuite dans les derniers instants du mercato d’été 2005 que le milieu de terrain rejoint le rival marseillais. En ce sens, le Classique de ce dimanche s’annonce particulier pour le jeune retraité de 39 ans qui semble avoir fait son choix entre ses deux anciens clubs : « On supporte l’OM, bien sûr« , a-t-il confié au micro de BFM Marseille en évoquant son fils de 7 ans avec qui il sera présent dans les travées du Stade Vélodrome dans trois jours. En tant que joueur formé au PSG, Lorik Cana explique : « Quand Paris joue contre les autres clubs, il est normal que je supporte le PSG. J’y ai grandi. Mais d’abord, il y a l’OM« . Avec son club formateur, l’Albanais a disputé 81 matchs en professionnel et garni son palmarès avec une Coupe de France remportée en 2004. En ce sens, il n’oublie pas et ne renie pas ce chapitre de sa carrière : « Je n’ai jamais renié. À l’époque, rares ont été les joueurs à pouvoir arriver de la réserve, jouer en équipe première et ensuite s’installer. J’en étais super fier. C’était pour moi une façon de remercier le PSG pour l’opportunité donnée« .

Lorik Cana sous les couleurs du Paris Saint-Germain (saison 2003/2004)

« Le choix a été assez simple quand j’ai voulu quitter le PSG«

Comme évoqué précédemment, c’est dans les derniers instants du mercato d’été 2005 que Lorik Cana rejoint l’Olympique de Marseille. Poussé sur le banc de touche par le regretté Modeste M’Bami, le milieu de terrain fait tout pour quitter son club formateur et rejoindre la citée Phocéenne. L’opération se fera à hauteur de 3,5 millions d’euros : « Le choix a été assez simple quand j’ai voulu partir de Paris. Pour moi, c’était Marseille, le seul club français dont j’étais supporter. Et je voulais rester en France. Le club correspondait à ma mentalité, à mon ADN. Quand tu as un rêve de gamin et que tu as la possibilité de le réaliser, tu n’y penses pas à deux fois« , a-t-il déclaré toujours au micro de BFM Marseille, avant de poursuivre : « Je suis resté supporter de tous les clubs dans lesquels j’ai joué. Le club dans lequel tu grandis, tu l’as un peu dans le sang. Tu ne te forces pas pour faire les efforts, pour faire en sorte que l’aventure se passe bien. Avec les gens, ça s’est fait d’une manière extraordinaire. J’ai été adopté assez rapidement par cette ville et ses gens qui ont cette passion pour le football« .