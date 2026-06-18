[MAJ] Adam El Boughlamy a fait son choix entre le PSG et l’OM

Le PSG était prêt à doubler l’Olympique de Marseille pour recruter Adam El Boughlamy, capitaine des U19 de Montpellier. Mais le joueur de 18 ans a fait son choix.

En plus de son équipe première, le PSG cherche également à attirer les jeunes talents évoluant en France pour renforcer ses catégories de jeunes avant qu’ils n’évoluent potentiellement sous les ordres de Luis Enrique au sein du groupe professionnel. Ainsi, le club de la capitale pourrait devancer son rival, l’Olympique de Marseille, dans un dossier.

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Un duel PSG / OM pour le capitaine des U19 de Montpellier

En effet, selon les informations de Foot Mercato, Adam El Boughlamy (18 ans) était sur le point de signer chez la formation olympienne cet été. En fin de contrat, le capitaine des U19 de Montpellier devait signer un contrat stagiaire avec l’OM. Mais l’entrée du PSG dans ce dossier pourrait changer la donne. Toujours selon FM, le champion d’Europe veut faire capoter ce deal. « Le club de la capitale aimerait attirer le joueur arrivé au MHSC à l’âge de 9 ans. » Des clubs comme l’Olympique Lyonnais, le RC Strasbourg et le FC Lorient avaient aussi montré un intérêt pour le milieu de 18 ans, mais le dossier devrait finalement se jouer entre le PSG et l’OM. Un dénouement est attendu dans les prochaines heures.

[MAJ] Un dénouement était attendu dans les prochaines heures. Et selon les dernières informations de Foot Mercato, Adam El Boughlamy aurait finalement décidé de rejoindre le club olympien. Une dernière tentative donc vaine de la part des Rouge & Bleu envers un joueur qui était déjà bien avancé dans ses discussions avec l’OM.

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❗️Le PSG tente de hijack le deal Adam El Boughlamy à l’OM



❗️Malgré un accord un verbal avec les olympiens, Paris pousse depuis plusieurs heures pour signer le jeune milieu de terrain



Avec @HanifBerkanehttps://t.co/3b4xYYJzRz pic.twitter.com/KJoI3hJGQy — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 18, 2026