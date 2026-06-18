Vitinha établit deux nouveaux records dans un match de Coupe du monde

Malgré le match nul du Portugal face à la République démocratique du Congo (1-1) lors de son entrée en lice à la Coupe du monde, le milieu du PSG Vitinha a établi deux records.

Annoncé comme l’un des favoris pour la victoire finale à la Coupe du monde 2026, le Portugal voulait réussir ses débuts dans son groupe. Malgré l’ouverture du score rapide de João Neves, la Seleção das Quinas n’a pas pu faire mieux qu’un match nul face à la République démocratique du Congo pour ses débuts (1-1). Désormais, l’équipe de Roberto Martinez devra se ressaisir lors de ses rencontres face à l’Ouzbékistan (23 juin) et la Colombie (28 juin).

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Records de passes pour Vitinha

Titulaire dans l’entrejeu, Vitinha n’a pas réussi à peser sur cette rencontre malgré la nette domination de son équipe dans la possession du ballon (75%). Mais le milieu du PSG est entré dans l’histoire de la Coupe du monde. En effet, comme le rapporte Opta, qui analyse la compétition depuis 1966, le joueur de 26 ans a réalisé 128 passes. Avec 121 passes réussies dans cette rencontre, le numéro 17 des Rouge & Bleu a également établi un autre record. Auteur de l’ouverture du score, João Neves (21 ans) est devenu le troisième plus jeune buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du monde, derrière Cristiano Ronaldo et Gonçalo Ramos.

128 & 121 – Vitinha a établi dans ce match le record de passes effectuées (128) et réussies (121) d’un joueur disputant moins de 90 minutes sur un match de Coupe du Monde depuis qu’Opta l’analyse (1966).



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João Neves ouvre le score de la tête dès la 6e minute ⚽️

Le Portugal mène 1-0.



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