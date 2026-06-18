Coupe du Monde

Tribune CS (CdM 2026) – Suisse / Bosnie-Herzégovine

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 juin 2026

Ce jeudi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), la deuxième journée du groupe B débute avec une opposition entre la Suisse et la Bosnie-Herzégovine.

Après leur match nul respectif conte le Qatar (1-1) et le Canada (1-1), la Suisse et la Bosnie-Herzégovine s’affrontent ce jeudi au SoFi Stadium de Los Angeles. Avec un point chacun dans ce groupe B, le vainqueur pourrait prendre une véritable option pour une qualification au prochain tour. Pour cette rencontre, la Nati peut toujours s’appuyer sur ses cadres comme Manuel Akanji, Granit Xhaka ou encore Breel Embolo. En face, le vétéran Edin Dzeko est titulaire.

  • Le XI de la Suisse : Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez – Aebischer, Xhaka (c), Freuler – Ndoye, Embolo, Rieder.
  • Le Xi de la Bosnie-Herzégovine : Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Sunjic, Memic, Tahirovic, Alajbegovic – Demirovic, Dzeko (c).
Youtube : Canal Supporters Paris

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