Le PSG se prépare a disputé la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats face au SCO d’Angers (vendredi, 21h sur Prime Video). Cependant, le club de la capitale continue de faire l’actualité malgré lui pour d’autres raisons que le football. En effet, le feuilleton autour de Christophe Galtier s’étend et l’enquête se poursuit.

C’est l’affaire qui tient en haleine le football français depuis la diffusion d’un mail envoyé par Julien Fournier à ses dirigeants de l’époque du groupe INEOS. L’entraîneur du PSG se retrouve dans la tourmente avec de lourdes accusations de discrimination sur le dos. Une affaire pour laquelle une enquête a été ouverte par le Parquet de Nice et confiée à la PJ de la ville. Dans ce cadre, les locaux de l’OGC Nice ont été perquisitionnés afin de trouver de potentielles traces des accusations. Dans le même sens, RMC Sport affirme que le président Azuréen, Jean-Pierre Rivère a été entendu par les enquêteurs. Nos confrères souligne ensuite que si les faits sont avérés, Christophe Galtier risque jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende. Cependant, l’enquête va prendre du temps. En effet, il sera compliqué de démontrer les faits et ne pas rester sur du « parole contre parole ».

Le son de cloche du côté du PSG

Outre l’enquête menée par la justice, le PSG poursuit ses investigations de son côté afin de connaître la véracité des propos tenus par Christophe Galtier, son entraîneur en poste. En effet, dans l’entourage du président Nasser Al-Khelaïfi « d’anciens joueurs entraînés par Galtier ont été sondé » selon RMC Sport. S’il s’est dit heureux de l’ouverture de l’enquête judiciaire vendredi dernier en conférence de presse, le coach du Paris Saint-Germain serait craintif tout de même d’un autre paramètre : « Christophe Galtier a appelé discrètement quelques contacts à Nice pour savoir si des joueurs allaient parler. Une hypothèse qu’il craindrait« , écrit RMC Sport. Lors de cette même conférence de presse, le technicien français a affirmé qu’il n’avait pas pris la parole devant son groupe à ce sujet là. Cependant, des échanges informels auraient eu lieu avec certains cadres du vestiaire dont Kylian Mbappé, qui auraient eux-mêmes sollicité leur coach afin d’en savoir plus. Une zone d’ombre subsiste autour de l’existence d’un enregistrement de Christophe Galtier et son fils. Une pièce qui, si elle existe et est découverte, pourrait être un véritable coup de massue pour le coach du Paris Saint-Germain.