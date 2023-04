Face aux accusations de racisme à son encontre, Christophe Galtier est dans la tourmente depuis mardi. Et le PSG a pris une décision sur l’avenir à court terme de son coach.

La saison de Christophe Galtier au PSG prend une tournure compliquée. Après des premiers mois plutôt réussis, le coach parisien voit son avenir s’écrire en pointillé en raison des résultats sportifs très décevants. Et alors qu’il profitait enfin d’un moment de répis après la victoire importante face à l’OGC Nice (0-2), le coach parisien est dans la tourmente depuis deux jours. Et pour cause, Christophe Galtier est accusé de racisme lors de son passage sur le banc de l’OGC Nice (2021-2022), après la divulgation d’un mail de l’ex-dirigeant niçois, Julien Fournier. Il lui est notamment reproché sa gestion du ramadan avec les joueurs musulmans. Malgré cette histoire, le PSG a pris une première décision forte.

Le PSG suit avec attention l’évolution de l’affaire

En effet, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, l’avenir à court terme de Christophe Galtier au PSG n’est pas menacé malgré cette histoire. Le board parisien n’est pas à la recherche d’un autre entraîneur ni même d’un coach capable d’assurer l’intérim. « Mais le club a poursuivi son travail de vérification sur les accusations de Fournier. Tout en assurant, en privé, que l’avenir de Galtier ne sera pas menacé à cause de cette histoire. » Une information confirmée par Le Parisien, « Le renvoi du technicien de 56 ans n’est, à cet instant, pas à l’ordre du jour, même si le PSG a sondé le marché récemment pour lui trouver un remplaçant. Faute de solutions, Christophe Galtier a été maintenu. » Le technicien français devrait donc bien rester sur le banc jusqu’à la fin de la saison. Dans l’entourage du coach, on décrit un homme fatigué et touché par cette affaire. Mais on loue aussi sa détermination pour aller chercher ce 11e titre de champion de France de l’histoire du PSG, ce qui constituerait un record dans l’Hexagone.