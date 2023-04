Après les accusations portées à l’encontre de Christophe Galtier, un protagoniste sort du silence aujourd’hui. En effet, au lendemain de la diffusion de ce fameux mail envoyé par Laurent Fournier à la direction d’INEOS, l’ancien directeur sportif de l’OGC Nice a fait part de son sentiment.

C’est dans un premier temps le journaliste indépendant Romain Molina, par le biais d’une vidéo sur sa chaîne YouTube afin de traiter le sujet, qui fait part des accusations portées par Julien Fournier à l’encontre de Christophe Galtier, en partageant un échange par mail entre le directeur sportif de l’OGCN à l’époque, et sa direction, le groupe INEOS. Dans la soirée, c’est sur le plateau de l’After Foot que Daniel Riolo confirme les dires et la véracité du mail. Un courrier électronique dans lequel Julien Fournier fait part à ses dirigeants les propos racistes tenus par Christophe Galtier à l’époque où il était sur le banc de l’OGC Nice. Auteur du mail, Julien Fournier sort du silence pour le média Azuréen, Nice Matin : « Je suis actuellement au Brésil loin de cette polémique à laquelle je suis associé à mes dépens. Je ne suis en aucun cas à l’origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d’un an au moment de mon départ du club« , a-t-il confié. L’ancien directeur sportif niçois n’entretient pas de bonnes relations avec l’actuel coach du Paris Saint-Germain, mais ne souhaite pas « tirer sur l’ambulance » pour autant : « Je n’ai jamais tiré sur une ambulance, malgré tous nos différends avec Christophe Galtier et j’ai surtout trop de respect pour l’OGC Nice, un club dont j’ai fièrement défendu les couleurs pendant plus dix ans et les gens en place, qui préparent en ce moment l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire en Coupe d’Europe. Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu« .

Christophe Galtier devrait tenir une conférence de presse d’avant-match ce vendredi, veille de PSG / RC Lens. L’occasion peut-être pour le technicien français de s’exprimer sur le sujet.

[MAJ]

S’il aura l’occasion de s’exprimer devant les journalistes au Camp des Loges, Christophe Galtier n’a pas parlé à son groupe ce matin au centre Ooredoo de sa situation personnelle selon RMC Sport. Nos confrères relayent également que le coach du Paris Saint-Germain « conteste avec la plus grande fermeté« , les accusations à son encontre. Des propos recueillis par le biais d’un communiqué transmis à l’AFP par l’avocat de Christophe Galtier. Ce dernier « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants » a confié Maître Olivier, avançant les « poursuites judiciaires » à venir.