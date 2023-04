Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le RC Lens ce samedi (21h sur Canal +). Une rencontre qui opposera le premier et le deuxième du championnat, séparés par seulement six longueurs à huit journées de la fin de l’exercice 2022 / 2023.

Pour l’occasion, le PSG s’est entraîné aujourd’hui au Camp des Loges avec ce choc face au RC Lens en ligne de mire. Un entraînement qui fait suite à la séance d’hier qui s’est tenue sans Kylian Mbappé. En effet, le numéro 7 du Paris Saint-Germain n’a pas pris part à l’entraînement de ce mardi 11 avril, tant il est resté en soin pour la journée. Touché à la hanche, l’attaquant français a retrouvé la pelouse du Camp des Loges ce mercredi. Le champion du monde 2018 est apparu sur le clichés de l’entraînement du jour postés par le club de la capitale sur les réseaux sociaux. Une nouvelle rassurante pour le PSG à trois jours de faire face au RC Lens dans le cadre d’un match capital pour la suite et fin de la saison. En effet, avec 63 points, les Sang & Or ont l’occasion de revenir à seulement trois points des Rouge & Bleu en cas de victoire ce samedi. Par ailleurs, les hommes de Christophe Galtier restent sur deux défaites consécutives au Parc des Princes face à Rennes (0-2) et Lyon (0-1). Un début de série qui image parfaitement la fragilité dont fait preuve le PSG depuis le début de l’année 2023. Une année qui avait débutée par une défaite (3-1) dès le 1 janvier sur la pelouse du … RC Lens.

Selon RMC Sport, Kylian Mbappé est lui gêné par sa hanche depuis plusieurs jours. Il aurait même disputé l’intégralité de la rencontre face à l’OGC Nice (victoire 0-2) avec cette gêne. Cette blessure à la hanche serait en partie une explication à la mini disette de trois matchs sans faire trembler les filets.