PSG / RCL : Facundo Medina promet l’enfer à Kylian Mbappé

Pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le RC Lens au Parc des Princes ce samedi (21h sur Canal+). L’occasion pour Kylian Mbappé de mettre fin à une disette qui dure depuis trois matchs. Pour ce choc, le Français devrait pouvoir tenir sa place sur le front de l’attaque Rouge & Bleu.

Aujourd’hui au Camp des Loges, Christophe Galtier a pu compter sur le retour de Kylian Mbappé à l’entraînement. Le numéro 7 du PSG, touché à la hanche, est resté en soin ce mardi, sans prendre part à la séance du jour. De retour avec le groupe, le champion du monde 2018 devrait cristalliser la défense des Sang & Or sur la pelouse du Parc des Princes ce samedi. Celle-ci, composée de l’Argentin Facundo Medina, devra faire face à Kylian Mbappé mais aussi Lionel Messi. Dans un entretien accordé à l’émission web argentine « Son Aviones« , le défenseur du RC Lens a répondu aux questions des intervenants, notamment concernant le choc de Ligue 1 Uber Eats à venir. L’occasion pour Facundo Medina d’évoquer les deux adversaires à qui il fera face dans trois jours : « Pour moi, c’est plus difficile de marquer Leo Messi parce que j’ai peur de le blesser. L’autre (Kylian Mbappé ; NDLR) aussi est difficile à marquer, mais tu me connais … Si Leo me passe je l’accroche et je l’embrasse en lui demandant de me faire un câlin (rires). Et si c’est Kylian Mbappé ? Il faudra qu’une ambulance vienne le chercher« .

Willy Delajod, arbitre de la rencontre, pourrait avoir du travail et un regard particulier sur le duel entre Facundo Medina et Kylian Mbappé au vu des déclarations du défenseurs argentin du RC Lens.