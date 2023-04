Le PSG est une nouvelle fois dans la tourmente avec une polémique autour de son entraîneur Christophe Galtier. L’ancien coach Azuréen est visé par de lourdes accusations à son encontre. En ce sens, différentes sources se font face au sujet d’une encontre diligentée en interne au Paris Saint-Germain afin d’en savoir davantage sur cette affaire.

Après la vidéo sortie par Romain Molina et les informations avancées sur le plateau de l’After Foot par Daniel Riolo, Christophe Galtier est pointé du doigt et porte de lourdes charges à son encontre. Le technicien français est dans la tourmente depuis quelques heures avec des accusations de racisme sur le dos. Pour appuyer celles-ci, un mail est évoqué et lu par Romain Molina, puis confirmé par Daniel Riolo quelques heures plus tard. Un échange dans lequel Julien Fournier, à l’époque directeur sportif de l’OGC Nice, remontait ces accusations graves à ses dirigeants du groupe INEOS. En ce sens, tous les projecteurs sont tournés vers le Camp des Loges et La Factory. Selon RMC Sport « l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi, qui est à Doha, a lancé sa propre enquête pour essayer d’en savoir plus« . Il est également avancé que le président du PSG « n’était pas au courant des détails et de la teneur des propos présumément tenus par Galtier« . Chez nos confrères d’RMC Sport, on avance que « s’il l’avait su, jamais Galtier n’aurait pu signer au PSG, impossible« . Les bonnes relations entre le groupe INEOS et les dirigeants du Paris Saint-Germain devraient permettre au club de la capitale de rapidement connaître la véracité des propos tenus par Christophe Galtier. S’ils sont avérés, nul doute que l’histoire entre le PSG et le coach de français prendra fin.

Le club dément l’enquête interne

Un écho contraire résonne dans le dossier avec des sources affirmant que le Paris Saint-Germain ne mène aucune enquête en interne. Ainsi, Laurent Perrin, le responsable de la rubrique PSG dans les colonnes du journal Le Parisien, va dans ce sens. Un autre confrère, Cédric Chasseur, qui opère sur les ondes d’Europe 1, affirme que le club lui a confié ne pas avoir lancé d’enquête en interne au sujet des récentes accusations à l’encontre de Christophe Galtier.