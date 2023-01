Affluence des stades de Ligue 1 – Le PSG en bonne position

Le Paris Saint-Germain est toujours en tête du championnat de France cette saison, juste devant Lens. Avec son effectif de stars, le PSG attire les foules au Parc des Princes. Cette saison a d’ailleurs marqué l’histoire en termes de chiffres d’affluence. Avec + de 12% d’affluence par rapport à la même période la saison passée, les clubs de Ligue 1 ont vu les stades se remplir avec une moyenne de 23 773 spectateurs en moyenne pour chaque match et un taux de remplissage à 81% (+ 11 points).

Le PSG en tête du taux de remplissage (99%)

Dans les deux classements publiés par le site de la Ligue 1 Uber Eats, le PSG se trouve en bonne position. Pour ce qui est des affluences moyennes par club, le club de la capitale se situe en deuxième position avec 47 667 spectateurs par match, en progression de 2% par rapport à l’année passée, juste devant l’Olympique Lyonnais avec 46 305 spectateurs par match et une progression de 24%. En tête, on retrouve l’Olympique de Marseille avec 62 449 spectateurs et une progression de 12%. Mais en termes de taux de remplissage, ce sont les Rouge & Bleu qui dominent le classement. Avec 99% et 1 point de progression par rapport à la saison passée, les Parisiens dominent Lens (98%), Strasbourg (97%), Rennes (94%) et l’OM (94%).