Mbappé capitaine du PSG la saison prochaine ?

Devenu un élément indispensable du PSG depuis quelques années, Kylian Mbappé prend une dimension encore plus grande, de quoi envisager un nouveau rôle chez les Rouge & Bleu la saison prochaine ?

Pour la première fois depuis son arrivée au PSG en 2017, Kylian Mbappé a porté le brassard de capitaine lors de l’éclatante victoire face au Pays de Cassel (7-0) ce lundi, profitant de l’absence au coup d’envoi de Marquinhos. Après la rencontre, Christophe Galtier a confirmé que le Français était désormais le vice-capitaine des Rouge & Bleu. Et comme le rapporte RMC Sport, ce changement de statut a été préparé depuis plusieurs semaines par le club parisien. « Lors de sa prolongation, le PSG a placé sa star tricolore au cœur de son projet. Cette évolution et ce statut de vice-capitaine vont dans ce sens. » En effet, lors de sa prolongation jusqu’en 2025 l’été dernier, le champion du Monde a été placé au centre du projet et « cette évolution et ce statut de vice-capitaine vont dans ce sens. »

Kimpembe rétrogradé dans la hiérarchie

Mais le média sportif précise que ce changement « n’a pas été brutal, notamment pour ménager les egos au sein du groupe. » Vice-capitaine, Presnel Kimpembe portait encore ce brassard le 10 septembre dernier face au Stade Brestois, malgré la présence de Kylian Mbappé dans le onze de départ. « Ce morceau de tissu est très important pour le défenseur et Presnel Kimpembe a hérité du brassard contre l’ESTAC alors que sa rétrogradation était déjà actée, ce qui a pu surprendre », explique RMC. Il y a quelques semaines, le club a expliqué au Titi que ce n’était pas une destitution mais comme les penalties, il allait y avoir des changements au profit du numéro 7. Mais Kylian Mbappé peut-il envisager d’être capitaine à court terme, et notamment la saison prochaine. Toujours selon RMC sport, « ce n’est pas totalement impossible. » D’ailleurs, le joueur de 24 ans est aussi en lice pour prendre le brassard de capitaine en équipe de France après la retraite internationale de Hugo LLoris.