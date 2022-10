Ajaccio / PSG – Le groupe parisien avec Vitinha et des titis

Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG se déplace à Ajaccio pour le compte de la douzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans six joueurs. Neymar et Sergio Ramos sont suspendus alors que Danilo Pereira, attendu à l’entraînement dans 10 jours, Nuno Mendes – de retour à l’entraînement dimanche – et Sergio Rico, victime d’une fatigue musculaires, sont forfaits. Absent de l’entraînement collectif ce matin, Vitinha est bien présent dans le groupe du PSG pour le déplacement en Corse. Ce n’est pas le cas de Presnel Kimpembe, même s’il a participé normalement aux deux dernières séances d’entraînement collectif.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier

Rappel du point médical