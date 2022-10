Demain soir (21 heures, Prime Video), le PSG affronte Ajaccio en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. À la veille de ce déplacement en Corse, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Le coach parisien a évoqué l’état de forme de son groupe, le match à Ajaccio ou bien encore le changement de système de jeu. Extraits choisis…

Le changement de système contre Marseille (PSG TV)

« C’était un pari osé, notamment face à l’OM, une équipe très organisée et dure à jouer. On avait cette réflexion depuis un certain moment. Deux séances avaient été faites. J’ai senti que c’était le moment de changer d’organisation. Je ne suis pas surpris de la capacité de mes joueurs à s’adapter. Ils ont été bien dans ce que je souhaitais voir de l’équipe. Bien organisés, bien rigoureux, très joueurs. »

Ajaccio (PSG TV)

« C’est une équipe bien organisée, qui est allée gagner au stade Vélodrome. Elle reste sur de très bonnes performances. On sera dans un stade plein, avec une chaude ambiance, le public est très proche. Il faudra qu’on soit à notre niveau, ne pas se projeter sur le match de mardi qui est important. On doit faire un match total, complet, pour l’emporter et maintenir un certain écart sur ceux qui sont derrière nous. »

La présence de son fils sur le banc ajaccien (adjoint de Olivier Pantaloni, PSG TV)

« C’est spécial, c’est la première fois que ça se présente. Jordan passe ses diplômes. Je veux qu’il ait son propre parcours, sa propre analyse, qu’il soit indépendant. Il l’est. Bien évidemment, il y aura un sentiment de fierté. C’est un grand moment dans ma vie.«

Marquinhos

« Il est un élément très important de notre équipe. Il a fallu qu’il assimile un rôle différent de ce qu’on a pu lui proposer les années précédentes, dans une défense à trois, très axial. Il avait des automatismes d’anticipation, et on avait parfois des problèmes de gestion de la profondeur. Il a su vite rectifier le tir, mieux se positionner, avoir une meilleure lecture du jeu. Il a aussi eu des matchs difficiles, mais c’est un joueur qui joue tous les matches. Avec l’enchaînement, il peut y avoir un peu de fatigue. C’est le joueur qui gère le plus souvent la profondeur. Les quelques petites erreurs de placement sont liées à un rythme très important le concernant. Dans une défense à quatre, il a beaucoup plus de repères. C’est aussi important d’avoir Marco Verratti devant lui.«

Son fils dans son staff un jour ?

« Ce sera un moment particulier pour un père de voir un de ses garçons sur un banc de Ligue 1 à côté, dans une confrontation. Je pense que ce sera un moment particulier. Il faudra vite faire abstraction. C’est un garçon passionné par le football, qui n’a pas eu une carrière qu’il aurait pu penser avoir, par rapport aux qualités qu’il avait. Il s’est vite projeté dans une carrière d’éducateur et de formateur. Il a été appelé à être l’adjoint d’Olivier Pantaloni. Il est indépendant, très indépendant. On en parle assez souvent en famille. Il a des références autres que celles de son père. Il étudie et analyse beaucoup. Sera-t-il un jour entraîneur principal? Je ne sais pas. Fera-t-il partie de mon staff un jour? Il est très jeune, j’ai beaucoup entraîné, je ne sais pas. »

Neymar

« Neymar arrive à enchaîner parce qu’il n’a pas de problème et qu’il est très performant. Concernant Neymar, il est arrivé en début de préparation, à l’heure, prêt physiquement et mentalement. Il est toujours disponible dans les séances d’entraînement. Il est sérieux et fit. Il n’y a pas de secret dans le football. S’il est bien physiquement, sur un plan musculaire cela lui permet d’enchaîner. »

Le rendement offensif ces dernières semaines

« On n’était pas très prévisibles sur le match de Marseille. Je pense, même si l’OM a fait un bon match, que nous méritions de marquer plus de buts. Sur les matches précédents, on a eu peu de situations. Mais à Lyon, nous avons eu beaucoup de situations et le gardien lyonnais avait été crédité d’une grande performance. Il serait bien sûr plus confortable d’avoir des écarts plus conséquents pour avoir des rotations plus importantes pendant les matches. »

Du turn-over contre Ajaccio ?

« Il peut y avoir de la fraîcheur. Je réfléchis encore sur l’enchaînement des matches. Nous avons une obligation de résultat. Tout le monde pense que le match sera facile pour le PSG, mais nous avons été en difficulté à Reims. On jouera à quatre derrière. C’est la seule info que je peux vous donner. »

El Chadaille Bitshiabu

« Bitshiabu a un potentiel incroyable. Il s’entraîne avec nous. Il est revenu très tardivement dans le groupe. Il a été victime d’une importante blessure musculaire. Le fait qu’il soit souvent dans l’effectif fait qu’il ne peut pas beaucoup jouer dans sa catégorie. On fonde beaucoup d’espoir sur lui. Il tape à la porte, il est prêt. S’il y avait une réflexion de continuer de jouer à trois, il aurait eu la possibilité de s’exprimer. Mais ce n’est pas parce qu’on est passés à quatre derrière, qu’il n’aura pas de possibilités. Il est très appliqué, mais il y a une telle obligation de résultat que tous les matchs sont difficiles. Cela demande d’avoir du vécu, un peu plus de maîtrise. Mais si on pouvait plier nos matches plus rapidement, évidemment qu’il serait entré pour gagner des minutes et gagner en expérience et prendre la température de ce qu’est un match professionnel en Ligue 1 au PSG. »

Warren Zaïre-Emery

« Comme Bitshiabu et d’autres jeunes, ces joueurs dans d’autres clubs auraient pu être vus plus souvent sur les terrains de Ligue 1. Ils sont confrontés à une concurrence très élevée. Cette concurrence leur permet à chaque séance d’entraînement d’élever leur niveau. Warren travaille très bien. Est-ce possible de le voir demain? Oui, c’est possible. »

Christophe Galtier a également acté le forfait de Presnel Kimpembe, même « s’il s’est entraîné de manière régulière, il a fait 100% des séances sans retenue. » En ce qui concerne Vitinha, absent de l’entraînement du PSG, il était en salle avant de s’entraîner en individuel. « Il faisait un travail très spécifique, sur des gammes qu’il avait besoin de faire. » Le coach parisien n’a pas évoqué de forfait pour le Portugais.