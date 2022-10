Plusieurs joueurs du PSG nommés au Globe Soccer Awards 2022

Après The Best et le Ballon d’Or, une autre cérémonie récompensant les footballeurs va avoir lieu quelques jours la Coupe du Monde. Ce jeudi, les Globe Soccer Awards ont dévoilé les nommés pour différents trophées. Et plusieurs joueurs du PSG ainsi que des joueuses figurent dans les différentes catégories de la cérémonie qui aura lieu le 17 novembre à Dubai.

Sixième du Ballon d’Or, Kylian Mbappé est nommé pour le joueur de l’année des Globe Soccer Awards en compagnie de deux de ses coéquipiers au PSG, Lionel Messi et Neymar. Les trois joueurs sont en concurrence entre autres avec Trent Alexander-Arnold, Karim Benzema, Erling Halaand, Kevin De Bruyne, Vinicius , Robert Lewandowski…De son côté, Marie-Antoinette Katoto est nommée pour le titre de meilleure joueuse de la saison. Le PSG concourt aussi pour le titre de meilleur club de l’année chez les hommes et les femmes. Nuno Mendes et Vitinha concourent eux pour le titre de meilleur jeune. Plus surprenant, la présence de Mauricio Pochettino, ancien coach parisien, dans la liste des meilleurs entraîneurs de la saison.

Les catégories concernant le PSG