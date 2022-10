Pour s’offrir la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a offert un récital à son public contre le Maccabi Haïfa (7-2). Au micro de Canal Plus Foot, Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, a salué la performance de ses joueurs.

« C’est important pour l’équipe, ça donne de la confiance pour le futur. La semaine prochaine, il y a aussi un match important, ce sera le 100e depuis l’arrivée de QSI (en Ligue des Champions, ndlr). On est très fier, on est là on continue notre projet. 7-2, c’est pas mal. Capable de gagner la Ligue des Champions ? Comme on l’a dit depuis le début, on joue match par match jusqu’à la fin. On ne pense pas à gagner la Ligue des Champions aujourd’hui, c’est trop tôt. On veut calmer, on fait match par match jusqu’à la fin. »