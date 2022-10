PSG / Maccabi Haïfa : les notes des Parisiens

Le PSG recevait le Maccabi Haifa dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. En cas de victoire, les Parisiens pouvaient se qualifier pour les huitièmes de finale.

Dans une ambiance particulière, Paris commence de la meilleure des manières cette partie ! Dès la 19e minute, Messi fait chavirer le Parc des Princes d’un extérieur du pied exceptionnel ! Entre la 32e et la 35e minute, Mbappé et Neymar participent à la fête avec un but chacun. Celui de Mbappé est par ailleurs une petite merveille aussi ! Seck réduira la marque mais la Pulga marquera un doublé d’un intérieur du pied soyeux dont lui seul a le secret !! 4-1 à la mi-temps, on croit le PSG serein… mais c’est sans compter sur sa défense trop perméable qui encaisse un 2e but de Seck à la 50e minute. Après quelques minutes de flottement, le PSG attaque de nouveau et marque 2 buts coup sur coup par Kylian Mbappé (un copié collé du premier) et un contre son camp. Carlos Soler poursuit le festival en inscrivant son premier but avec le PSG ! À noter aussi les grands débuts dans la plus prestigieuse des compétitions de la pépite Warren Zaire-Emery !

Victoire 7-2 du PSG qui est donc qualifié pour les 1/8e de finale de la C1 et devra valider sa première place contre la Juventus dans une semaine !

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 4 – Hakimi 6,5, Marquinhos 5 (c), Sergio Ramos 6 Bernat 5,5 – Fabian Ruiz 6,5, Vitinha 6,5, Renato Sanches 5,5 – Neymar 8 – Messi 9, Mbappé 8,5