Après de très long mois de réflexion, Kylian Mbappé – qui arrivait en fin de contrat le 30 juin – a décidé de prolonger son contrat avec le PSG. L’attaquant est désormais lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2025. Des rumeurs faisaient écho d’échanges avec Emmanuel Macron, le président de la République, au sujet de son avenir. Des discussions confirmées par l’international français.

Mbappé a bien discuté avec le président de la République

« Oui, on a échangé, c’étaient de bons conseils. On a souvent échangé. Quand on est une figure nationale, tu as des droits et des devoirs. Il faut assumer tout ce qu’on est, le joueur et l’homme, dévoile le numéro 7 du PSG pour BFM TV. Je l’ai prévenu de mon choix. Il m’a dit qu’il était très content et que c’était une très bonne nouvelle pour le pays. Le coup de téléphone à compter dans mon choix ? Non parce qu’il n’y en a pas eu qu’un! J’ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne fais pas ma décision parce qu’il me dit de rester. Mais c’était un paramètre parmi les autres.«