Après de très long mois de spéculations et de rumeurs qui se suivaient mais qui ne se ressemblaient pas, Kylian Mbappé a finalement prolongé de trois ans avec le PSG, soit jusqu’au 30 juin 2025. Une annonce – au Parc des Princes – qui a ravi les supporters parisiens. Deux jours après l’officialisation, Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse au côté de son président Nasser al-Khelaïfi. Extraits choisis.

Des semaines éprouvantes ?

« Bien sûr que ça pèse, parce que c’était une décision difficile, mais je me suis réfugié dans mon football, là où je suis bon et ce que je sais faire. L’avantage c’est qu’il y avait une saison avec des objectifs à répondre.«

Mbappé sur ses possibles pleins pouvoirs sportifs au PSG

« Je reste un joueur de foot, je reste ancré dans un collectif, je reste un joueur de foot et je n’irais pas au-delà de cette fonction.«

Son revirement de situation en un an

« Quitter mon pays comme ça… Il y a ce côté sentimental… Et aussi le projet a changé. Le club a changé beaucoup de choses sur le plan sportif et je pense que mon histoire n’est pas terminée.«

La date de son choix

« J’ai pris ma décision la semaine dernière. Je ne l’ai pas dit à mes coéquipiers, parce que le club ne le voulait pas. On voulait faire une surprise.«

L’importance de Neymar et Messi

« Que ce soit le PSG ou le Real Madrid, ce sont des clubs qui n’ont pas besoin de convaincre. Pour tout joueur c’est un honneur de jouer dans un de ces deux clubs. C’est sûr que jouer avec des grands joueurs c’est ce que je voulais. On a eu une année difficile, mais on a parlé un peu mais pas beaucoup parce qu’ils m’ont dit que c’était un choix personnel et qu’ils le comprenaient et je les en remercie.«

Capitaine ?

« Marquinhos mérite son brassard. Je n’ai pas besoin d’être capitaine pour être entendu et montrer l’exemple sur le terrain. Marquinhos est un super joueur et un très bon capitaine. Il est très important pour nous.«

Un message pour les supporters du Real Madrid ?

« Je veux les remercier, ils m’ont toujours accepté comme l’un des leurs. Je n’ai jamais porté le maillot du Real Madrid… enfin si à 14 ans, 1 semaine. Je comprends leur déception, mais j’espère qu’ils comprendront que je reste dans mon pays et en tant que Français je veux aider mon pays et faire grandir le championnat.«

Sur les droits à l’image

« Avant ce rassemblement de mars, personne n’a fait un article sur les droits à l’image. Il a fallu ça pour que ça devienne un sujet. Mais on a parlé de projet sportif des mois et d’argent 5 minutes. Le football il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée et c’est juste donner un droit de regard sur notre nom et ce à quoi il est associé. Je ne veux pas révolutionner le football, j’ai déjà pas mal de soucis à me faire en gérant ma carrière. Mais on va régler ce problème rapidement avec intelligence et respect.«