Ce soir, le PSG recevait le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Dans un match globalement dominé, les Rouge & Bleu ont dû attendre les dernières secondes – et un but de Kylian Mbappé – pour prendre un léger avantage pour le match retour (9 mars). Nasser Al-Khelaïfi a salué la performance de son équipe mais ne veut pas s’enflammer.

« On a fait un très très bon match. Les joueurs ont montré que nous étions une grande équipe, félicite le président parisien pour PSG TV. On a vraiment contrôlé tout le match, de la première à la dernière minute, on a marqué. C’était un match parfait. Bien sûr, on est très fier de ce match, mais c’est la première mi-temps, nous n’avons pas encore fini. On a une deuxième mi-temps encore, mais j’ai confiance en mon groupe, en mon coach, il faut continuer sur notre lancée. On a besoin de garder la tête froide pour la deuxième mi-temps, mais on est prêts. On a besoin d’avoir, comme aujourd’hui, tout le monde ensemble : le club, les joueurs, l’entraîneur, c’est très important. On est dans le même bateau, on gagne ensemble, on perd ensemble. Aujourd’hui, on est très fiers, je suis très fier de mes joueurs, de mon coach, de mon directeur sportif, de tous nos supporters. De tout le monde. On ne joue pas seulement pour Paris, mais pour la France.«