Titulaire au milieu de terrain en compagnie de Marco Verratti et Leandro Paredes, Danilo Pereira a livré une belle prestation, dans la lignée de ses dernières sorties (noté 6,5 par la rédaction de CS). Le Portugais a salué la victoire du PSG face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-0).

« Je suis heureux car on a gagné ici. C’était un gros match avec une grande équipe. C’est toujours bon de gagner à la maison, le numéro 15 du PSG au micro de RMC Sport. On a de gros joueurs ici, notamment avec Messi et Hakimi, qui est très offensif. Je suis là pour compenser un peu les deux. Je pense que c’est un rôle tactique que je peux bien faire. En première période, on a bien joué mais c’était neutre. En deuxième, on a mis de l’intensité. Mbappé n’est pas un joueur comme les autres. Pour moi, c’est le meilleur.«