Tout comme Lionel Messi, Sergio Ramos devra réfléchir à son avenir pour la saison prochaine. En fin de contrat avec le PSG, l’Espagnol intéresse le club d’Arabie saoudite, Al-Nassr.

Les dirigeants du PSG auront de nombreux dossiers à régler dans les mois à venir pour dessiner les contours de l’effectif pour la saison 2023-2024. Si l’avenir de Lionel Messi reste indécis, celui de Sergio Ramos l’est également. En fin de contrat en juin prochain, les prochaines semaines s’annoncent déterminantes pour l’Espagnol qui a récemment annoncé sa retraite internationale. Et en cas de non-prolongation de contrat dans la capitale française, un club serait intéressé par l’arrivée du défenseur central.

Après Cristiano Ronaldo, Al-Nassr veut attirer d’autres stars

En effet, comme le rapporte Marca, le club d’Al-Nassr souhaiterait attirer Sergio Ramos en Arabie saoudite. Les responsables du club saoudien « ont déjà pris contact avec l’entourage du défenseur pour exprimer leur intérêt à voir Ramos aux côtés de Cristiano Ronaldo », rapporte le quotidien madrilène. Après avoir attiré le Portugais de 38 ans, Al-Nassr veut recruter d’autres stars afin de mettre en valeur le championnat. Ainsi, les noms de Sergio Ramos (36 ans) et Luka Modric (37 ans) sont cochés par les dirigeants saoudiens. Mais concernant le Croate, il souhaiterait jouer une saison supplémentaire au Real Madrid.

Pour Sergio Ramos, Al-Nassr « n’a toujours pas de réponse. » Et pour cause, le joueur de bientôt 37 ans (il les fêtera le 30 mars) ne sait toujours pas s’il prolongera son contrat avec le PSG. Même s’il se sent à l’aise dans la capitale française, « l’atmosphère au sein de l’équipe parisienne n’est pas la meilleure », rapporte Marca. De plus, l’avenir européen du PSG avec ce huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (8 mars) aura son importance sur les décisions et l’avenir de nombreux joueurs parisiens.