A moins de cinq mois du début de la Coupe du Monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet au 20 août), la crise couve au sein de l’équipe de France féminine. Après l’annonce choquante de la capitaine des Bleus Wendie Renard, qui souhaite faire une pause avec la sélection nationale, les Parisiennes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont également fait savoir qu’elle se mettaient en retrait de l’équipe de France.

Un message envoyé au même moment

En ce vendredi après-midi, les deux stars du PSG ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour faire part de leur décision… au même moment. Sur une photo mise en ligne sur Twitter, Kadidiatou Diani a expliqué son choix de cette pause avec les Bleus.

« Suite au communiqué de notre capitaine Wendie Renard et aux vues des récents résultats et du management en équipe de France, je vous annonce suspendre mes obligations internationales afin de me concentrer sur ma carrière en club. Première fan de l’équipe de France, si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore. » @kady944

Même son de cloche pour Marie-Antoinette Katoto qui a aussi pointé du doigt les dysfonctionnements en interne au sein des Bleus. La Parisienne met en avant « les événements de 2019 » et « les événements récents » montrant qu’elle n’est « plus en adéquation avec le management et les valeurs transmises« . L’attaquante annonce aussi qu’elle ne reviendra pas si « les changements nécessaires ne seront pas appliqués« .

La FFF à la rescousse de Diacre, l’UNFP soutient les joueuses

Quelques minutes après ces messages véhéments, la Fédération Française de Football a tenu à réagir fermement et apporter son soutien à Corine Diacre dans un communiqué.

« La FFF a pris connaissance des déclarations de Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Son Comité exécutif, réuni le 28 février, se saisira de la question à cette occasion. La FFF tient à rappeler qu’aucune individualité n’est au-dessus de l’institution Équipe de France« .

Enfin un peu plus tard dans la soirée, c’est cette fois-ci l’UNFP qui a tenu à réagir et apporter leur soutien… mais cette fois-ci aux trois joueuses pour leur décision de mettre entre parenthèse leur carrière internationale :

« Comment ne pas saluer ce soir le cri d’alarme extrêmement courageux poussé ce soir par Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui ont décidé de se mettre en retrait de l’équipe de France, dénonçant le décalage entre l’organisation actuelle de cette équipe, leurs attentes et les moyens alloués pour faire face aux exigences actuelles du très haut niveau« .

Ambiance, ambiance à seulement 5 mois du début du Mondial…