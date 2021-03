Alaba aurait écarté Chelsea et le PSG, et choisi laLiga (Sky)

En fin de contrat, David Alaba (28 ans) a déjà annoncé son départ du FC Bayern, mais pas encore le nom de son nouveau club. Et selon le Sky allemand, l’Autrichien aurait écarté deux pistes de haut niveau : Chelsea et le PSG. Cela pour donner la priorité à laLiga, autrement dit le Real Madrid et le FC Barcelone. En Espagne, ABC avance que le défenseur polyvalent va rejoindre le Real Madrid. Un salaire annuel de 10M€ l’attendrait dans la capitale espagnole, ainsi qu’une prime à la signature de 20M€. Le PSG se contentera donc de croiser David Alaba les 7 et 13 avril prochains en Ligue des champions.