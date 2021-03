Balbir : “Je trouve qu’on en fait beaucoup avec le Bayern”

En proposant au Groupama Stadium une prestation collective et individuelle à la hauteur de celle du Camp Nou, le PSG a marqué les esprits. D’autant plus que c’est ce genre de match qu’il faudra faire le 7 avril à l’Allianz-Arena puis le 13 avril au Parc des Princes pour tenter de vaincre le Bayern. D’ailleurs, le journaliste Denis Balbir estime qu’il faut mettre les deux adversaires à 50/50 avant les quarts de finale de la Ligue des champions.

“Je trouve qu’on en fait beaucoup avec le Bayern”, commente Denis Balbir sur le site de But!. “A juste titre car c’est une très belle équipe avec les Gnabry, Lewandowski… Une équipe avec des statistiques incroyables qui écrase le football allemand. C’est une grande structure, l’un des plus grands clubs de la planète, le champion d’Europe en titre. Mais Paris est aussi capable de grandes choses. Certes, la dernière confrontation en finale n’est pas un bon souvenir pour le PSG mais l’équipe de Pochettino ne doit pas partir vaincue. Le Bayern est une équipe joueuse et le PSG peut profiter de ce fait. Sans être un bon ou un mauvais tirage, les deux équipes partent à chances égales… Et contrairement à la finale de 2020 il y aura un match retour.”