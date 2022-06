Mauricio Pochettino bientôt limogé, c’est Christophe Galtier qui va lui succéder sur le banc du PSG. Le technicien français, choix numéro un dans la tête de Luis Campos depuis le départ, fera face au challenge le plus monumental de toute sa carrière. Un choix de la direction rouge et bleu qui pousse également certains observateurs à s’interroger. Pourtant, l’ancien coach de Saint-Etienne ou Lille possède tout de même ses soutiens.

Parmi eux, on y retrouve notamment Alain Perrin. L’ancien entraîneur de l’OL ou de Saint-Etienne connait parfaitement Christophe Galtier pour l’avoir eu comme adjoint de 2004 à 2009. Et à ses yeux, ce dernier se place comme le candidat idoine. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Alain Perrin a ainsi décrypté la vision du futur coach parisien. Avec une dimension qui ressort en filigrane : le pragmatisme.

« Il sait ce qu’il ne peut pas faire »

« C’est quelqu’un de pragmatique qui sait ce qu’il ne peut pas faire. Il n’est pas utopique dans ses idées, et, pourtant, il a de bonnes idées sur le jeu. Il aime avoir la possession du ballon et un football spectaculaire qui marque des buts. (…) Les fondations d’une équipe c’est quand même la récupération du ballon, bien défendre et concéder le moins d’occasions possibles. Ensuite, il faut avoir la qualité technique et le talent pour bénéficier de la créativité offensive. Quand il aura les joueurs disponibles, il sera capable de produire ce système de jeu. (…) Il est pragmatique, il aime ce système en 4-4-2 qui lui offre beaucoup de possibilités et de confiance parce que tout le monde travaille dans la récupération pour bien quadriller le terrain. (…) Cela ne gênera pas car il sait s’adapter. Il a un vécu d’entraîneur et de joueur pour pouvoir changer de système. Ce qu’il veut, c’est mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. »