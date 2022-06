Le PSG prend son temps dans le dossier Renato Sanches

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes il y a tout juste deux semaines, les rumeurs se multiplient concernant le PSG au sein de la rubrique transfert. Plusieurs dossiers sont sur la table et pourraient se décanter dans les jours à venir. À l’heure actuelle, trois joueurs sont pressentis pour rallier la capitale française cet été : Vitinha, Renato Sanches et Milan Skriniar.

Le PSG n’a pas encore soumis de proposition

Pour ce qui est du premier cité, malgré quelques atermoiements, sa signature ne fait plus guère de doute. Le défenseur slovaque, lui, aurait donné son accord pour rejoindre le PSG. Enfin, les échos autour de Renato Sanches ont tendance à diverger. Si AS annonçait ce matin que le milieu du LOSC devrait bien rejoindre le club de la capitale et ce, dès la semaine prochaine, Santi Aouna vient apporter, une fois encore, un son de cloche différent. En effet, d’après le journaliste de Foot Mercato, le PSG n’aurait toujours pas formulé d’offre officielle à son homologue nordiste. Les pourparlers sont donc toujours en cours. Une chose est sûre cependant, alors qu’il ne reste plus qu’une année de contrat à l’ancien bavarois, Lille veut absolument s’en séparer. Le but serait ainsi de récupérer une bonne partie de la somme investie il y a trois ans de cela, soit 25 millions d’euros. Santi Aouna confirme, en outre, que tout devrait s’accélérer dès le mois de juillet dans ce dossier.