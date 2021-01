Lors de la victoire du PSG contre Angers (0-1), Mauricio Pochettino avait décidé d’aligner quatre attaquants dans son 4-2-3-1 avec Mbappé et Di Maria sur les côtés, Neymar en 10 et Moise Kean en pointe. Pendant 10 minutes – entre l’entrée d’Icardi et les sorties de Mbappé et Di Maria – on a même revu les 4 fantastiques ensembles sur le terrain (Icardi, Mbappé, Di Maria, Neymar). Un dispositif qui n’a pas que des bonnes choses. Avec un milieu de terrain en moins, les attaquants doivent plus participer aux tâches défensives. Ce qui n’est pas vraiment le cas des quatre attaquants parisiens selon Alain Perrin.

“On a pu voir Neymar, Mbappé ou Di Maria défendre épisodiquement, mais, sur ce qu’ont montré ces joueurs-là, je ne les alignerais pas ensemble car l’important c’est l’équilibre de l’équipe. Lors des gros matches, ces formations de premier plan s’appuient sur le rendement de leurs tops players de l’attaque, mais vous n’avez pas besoin d’en aligner 4. Si vous en avez 2, c’est déjà une grande chance, alors 3“, lance Perrin dans une interview accordée au Parisien. L’ancien coach lyonnais a ensuite évoqué le rôle de Mauricio Pochettino pour convaincre ses joueurs offensifs de défendre comme il a pu le faire à Tottenham avec Son et Eriksen. Cela dépendra de sa capacité à convaincre les quatre de devant d’effectuer les efforts. Malheureusement pour lui, il ne dispose pas de beaucoup de matches pour faire des essais avant d’affronter le Barça. Il faudra donc que ses attaquants lui démontrent dans leurs attitudes en championnat qu’ils sont capables de répondre à ses attentes.“