Alain Roche prêt à manifester pour que le PSG reste au Parc

C’est l’un des sujets qui agite l’actualité du PSG ces dernières semaines, le futur stade du club de la capitale. Le PSG souhaiterait rester au Parc des Princes, mais la Mairie de Paris se montre intransigeante. Beaucoup d’anciens parisiens souhaitent que les Rouge & Bleu restent dans son enceinte historique, c’est le cas d’Alain Roche.

Le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il aimerait que ce soit le Parc des Princes. Mais la Mairie de Paris s’est montrée intransigeante, même si elle a rouvert la porte des discussions. Les dirigeants parisiens ont ouvert d’autres possibilités comme racheter le Stade de France ou construire un nouveau stade à cinq ou vingt kilomètres du Parc des Princes. Mais les supporters espèrent qu’un accord sera trouvé entre la Mairie et le PSG pour que ce dernier reste dans son antre historique. C’est également le cas des anciens joueurs Rouge & Bleu comme Alain Roche.

« J’espère vraiment que cette erreur ne sera pas commise »

« S’il y a une manifestation contre ce déménagement, je viendrai. C’est complètement épidermique chez moi. Le PSG, c’est le Parc. Point barre. J’espère vraiment que cette erreur ne sera pas commise, lance Roche pour Le Parisien. Ce stade (le Stade de France, NDLR) est tellement impersonnel. Vous verrez que même si le PSG en était propriétaire, il y aurait des interventions politiques pour y maintenir d’autres événements. Et on garderait cette piste d’athlétisme qui étouffe l’ambiance et éloigne les spectateurs de la pelouse. À tout prendre, je préférerais qu’on construise une nouvelle enceinte que d’aller là-bas.«