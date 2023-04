L’avenir de Lionel Messi est au centre de l’actualité depuis plusieurs semaines. Et pour cause, La Pulga arrive en fin de contrat au PSG en juin prochain et le FC Barcelone souhaiterait le rapatrier.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Depuis plusieurs semaines, le flou entoure le futur du septuple Ballon d’Or. Si les options MLS et Arabie saoudite semblent écartées à ce jour, l’Argentin de 35 ans aurait deux idées en tête : étendre son bail avec le PSG ou faire un retour dans son club de coeur, le FC Barcelone. Et ces derniers jours, un retour en Catalogne est espéré par le club espagnol. Cependant, l’actuel leader de Liga doit faire face à une situation économique compliquée et devra réaliser d’énormes efforts pour espérer rapatrier l’actuel numéro 30 des Rouge & Bleu.

« Nous n’avons pas parlé »

Et lors des trois jours et demi de repos accordé par le PSG en début de semaine, le récent vainqueur de la Coupe du monde en a profité pour se rendre à Barcelone. De quoi relancer les rumeurs sur son avenir. Mais au micro de DAZN, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, le directeur du football du Barça, Mateu Alemany, a précisé qu’il n’y avait aucun contact avec Lionel Messi : « Nous n’avons eu aucun contact avec Messi. Il aime vraiment venir à Barcelone, il était ici pendant quelques jours comme d’habitude, mais nous n’avons pas parlé. » Pour rappel, le FC Barcelone présentera bientôt un plan à LaLiga pour le retour de Messi dans le championnat espagnol. Mais pour cela, le club catalan devra réaliser de nombreux efforts financiers.