La Ville de Paris espère rediscuter avec le PSG

Depuis plusieurs mois, les relations sont fraîches entre la Ville de Paris et le PSG au sujet du Parc des Princes. Mais la mairie espère rediscuter avec le club parisien.

Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, le PSG avait pour objectif premier d’acquérir le Parc des Princes. Ouverte dans un premier temps pour un rachat de l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, la Maire de Paris, Anne Hidalgo, a fait volte-face ces derniers mois et a notamment déclaré que le Parc des Princes n’était pas à vendre. Un changement d’attitude qui a fortement agacé la direction parisienne et notamment Nasser al-Khelaïfi. Les deux protagonistes n’ont pas hésité à se répondre par médias interposés depuis décembre. Face à l’intransigeance de l’édile, le board parisien cherche d’autres alternatives et va même déposer sa candidature pour le rachat du Stade de France. Cependant, le Parc des Princes reste toujours l’option numéro une aux yeux des Rouge & Bleu.

Le Stade de France est bien le plan B du PSG si la Mairie de Paris refuse de lui vendre le Parc des Princes



Le PSG reviendra négocier seulement en cas de vente du Parc des Princes

Et ce jeudi, L’Equipe nous apprend que les liens ne sont pas totalement rompus entre la Ville de Paris et le PSG. Même si les relations sont fraîches depuis le début de la crise en décembre, les deux parties continuent d’échanger sur d’autres sujets, mais pas sur le Parc des Princes. « La mairie a fait plusieurs appels du pied, notamment en direction de Victoriano Melero, le secrétaire général du club, dans le cadre des autres discussions. » Elle souhaiterait notamment rencontrer la société Legends Hospitality, qui conseille le PSG sur la question de son futur stade. Cependant, toutes les approches sont restées sans réponse, rapporte le quotidien sportif. Et pour cause, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, n’a toujours pas digéré la volte-face d’Anne Hidalgo. « Côté PSG, on laisse filtrer que le club ne reviendra négocier que pour une vente du Parc des Princes et rien d’autre », rapporte L’E. Ainsi, tant que la Ville de Paris ne revoit pas sa position, elle se heurtera à une fin de non-recevoir de la part du club parisien.