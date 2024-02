Psg Real Sociedad

Ce mercredi, le PSG s’est imposé face à la Real Sociedad (2-0) en huitième de finale de la Ligue des champions. Le coach basque, Imanol Alguacil, est revenu sur cette rencontre aller au Parc.

Après une première période inquiétante, le PSG a montré un autre visage après la pause grâce à quelques remaniements tactiques de la part de Luis Enrique. Plus impliqués, les Parisiens ont su faire la différence grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Mais avant l’ouverture du score parisienne, la Real Sociedad posait des difficultés aux Parisiens. Après la rencontre, le coach basque, Imanol Alguacil, est revenu sur la performance de son équipe. Il a également loué l’équipe parisienne et son coach Luis Enrique, dans des propos rapportés par Le Parisien. En revanche, il s’est montré très critique sur le premier but encaissé par son équipe.

Ce qu’il retient de la rencontre

« C’est un peu de tout, des sensations mitigées. La première période a été très belle. La deuxième tant qu’on leur tenait tête. On a eu des occasions de buts. On leur a offert le 1-0. Il ne faut jamais prendre de retard pour se qualifier. Le premier but est rageant. Après, il y a eu du stress et à partir du deuxième but, ils ont pu nous achever. Je n’ai aucun doute qu’au retour, ce sera possible de rêver en marquant le premier but avec l’aide de notre public. »

Luis Enrique qui félicite l’équipe de la Real Sociedad

« J’ai toujours reconnu que je l’adore comme entraîneur. Le PSG va s’améliorer avec lui. J’ai encore plus peur de l’entraîneur que des joueurs du PSG. Je le remercie pour ces mots. Je lui souhaite bonne chance en championnat et j’espère qu’au retour, on lui rendra les choses difficiles. Moi, je vais rêver, en pensant au premier but au retour avec l’aide de nos supporters. Paris a un effectif et un entraîneur pour aller au bout de la Ligue des champions mais on leur a tenu tête. Il faut garder les pieds sur terre. On a fait un grand match jusqu’au premier but. »

Pourquoi Mbappé s’est procuré peu d’occasions ?

« Parce qu’on a deux des meilleurs défenseurs centraux de la Liga (Zubeldia et Le Normand, ndlr). On défend très bien. Il faut un travail défensif phénoménal pour contrer Mbappé et c’est ce qu’on a fait. Mais on a eu aussi des occasions et on est sorti de ce match. »

Le premier but encaissé

« Je ne m’explique pas qu’un joueur qui a dû sortir du terrain alors que l’équipe allait concéder un corner ne finisse pas à l’hôpital (en référence à Hamari Traoré qui soignait un genou douloureux à l’extérieur du terrain, ndlr). Je ne le comprends pas… Si un joueur laisse son équipe à un de moins, c’est parce qu’il doit aller à l’hôpital. C’est très clair pour moi. Ce joueur (Traoré) est sorti du match et l’équipe est sortie du match avec lui. C’est ce qui me fait mal. Parce que jusque là, je crois qu’on est d’accord, la Real était un bon rival. Même Luis Enrique me l’a dit. Mais si nous voulons nous battre contre ces équipes et avancer, on ne peut pas faire ce genre de cadeaux. »