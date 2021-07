Le Corriere dello Sport parle de contact maintenu entre le PSG et Cristiano Ronaldo

Hier Cristiano Ronaldo (36 ans) a effectué son retour à la Juventus. Après un bain de foule à 8h30, puis des tests médicaux, le Portugais s’est remis au travail à Continassa. Les dirigeants turinois Andrea Agnelli, Maurizio Arrivabene et Federico Cherubini étaient là. Une première séance d’entraînement qui s’est retrouvée sur les réseaux sociaux avec un message de Cristiano aux supporters et à l’entraîneur Max Allegri (qui sera en conférence de presse à 14h30) : “Back on track“. Tout est clair et net, CR7 jouera en 2021-2022 à la Juve.

Pas forcément pour le Corriere dello Sport qui parle d’un contact maintenu avec le PSG. D’autant plus que Kylian Mbappé ne prolonge toujours pas son contrat qui court jusqu’en 2022. “Le PSG ne lâche pas. Les contacts avec Jorge Mendes (l’agent de CR7) se poursuivent. Le club parisien sait qu’il peut accuser le coup à tout moment avec Mbappé. Le Real Madrid, après avoir vendu Raphaël Varane à United, va augmenter sa trésorerie pour arracher le talent français au PSG un an à l’avance. Lorsque Florentino Perez sera prêt à présenter une offre, alors Paris pourra tout miser sur Ronaldo s’il y a encore le temps de convaincre la Juve de lâcher CR7, peut-être en échange de Mauro Icardi“, peut-on lire dans le journal sportif italien. Mbappé, Ronaldo, Icardi, les trois peuvent encore bouger. Du moins pour le Corriere dello Sport.