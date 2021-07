Le PSG réalisé un mercato XXL avec des recrues de très grandes classes (Wijnaldum, Sergio Ramos, Hakimi, Donnarumma). Dans sa chronique pour But Football Club, Denis Balbir a fait un point sur ce mercato parisien et pointe du doigt la signature du défenseur central espagnol (35 ans) dont il a “du mal à comprendre l’intérêt.“

“Je pense que Sergio Ramos peut-être un coup pour attirer un joueur comme Cristiano Ronaldo par exemple. Le PSG a déjà tenté des coups par le passé avec Buffon et Beckham, même si Ramos est sans aucun doute plus en forme qu’eux. Mais quand on voit la charnière Kimpembe-Marquinhos, on peut légitimement se poser des questions. J’ai du mal à comprendre l’intérêt, contrairement à Donnarumma, dévoile le journaliste. À la vue de son âge, de sa marge de progression et de son poste particulier, l’Italien est un super coup. Certes, Keylor Navas a été excellent en Ligue des Champions, mais le Paris Saint-Germain se protège pour des années alors qu’ils ont été critiqués pour la qualité de leur gardien par le passé. C’est un poste clef, et il est désormais assuré pour de longues années.“

“J’émets plus de doutes sur Ramos que sur Donnarumma. Keylor Navas est un grand portier et il se battra pour sa place de titulaire. Un goal doit avoir 100% de la confiance de son entraîneur, sinon, il est difficile d’atteindre son meilleur niveau. Beaucoup d’anciens gardiens ont parlé à ce sujet et Pochettino devra rapidement trancher pour tirer le maximum de son futur titulaire. La clef de la saison se jouera certainement autour de l’aura du technicien argentin et sa capacité à gérer un groupe pétri de talents.“