Allegri : « Le but est d’être au niveau du PSG »

Le PSG et la Juventus s’affrontent demain – au Parc des Princes – pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Comme son homologue Christophe Galtier, Massimiliano Allegri s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Sa relation avec Luis Campos, l’absence de Di Maria, Leandro Paredes, sa sortie sur Benfica, l’entraîneur italien n’a pas éludé de sujet. Extraits choisis.

Les arrivées de Leandro Paredes et Angel Di Maria

« Ce sont deux joueurs extraordinaires, ils vont beaucoup nous donner d’un point de vue technique et mental, je suis très content.«

Sa relation avec Luis Campos

« Il y a une relation d’amitié, Cherubini (coordinateur sportif de la Juventus, ndlr) et la direction s’occupaient du marché. Avec Campos il n’y a eu qu’une confrontation sur les joueurs, il sait très bien reconnaître leurs qualités.«

L’absence d’Angel Di Maria

« Avec le recul, vous n’allez nulle part. Contre la Fiorentina, j’ai décidé de le laisser jouer car il y avait un besoin. Il allait bien au début. Le convoquer aujourd’hui et risquer de le perdre pendant de nombreux matches n’était pas bon. Cela ne servirait à rien.«

Ses propos sur le match plus important contre le Benfica

« C’est très simple, demain commence un groupe dans lequel 10 points sont nécessaires pour passer le tour. Il y a une équipe extraordinaire ici, la Juve va jouer un grand match d’un point de vue technique. 10 points doivent être faits, que ce soit demain ou dans l’autre. Demain ce sera un beau match amusant, une compétition différente qui est une fierté à jouer, je suis très content. Ces courses sont belles, contre un adversaire costaud, le favori numéro un, le but est d’être à son niveau et de passer le tour, c’est le premier objectif, puis en mars il y aura un autre Champions League complètement différente, avec des affrontements directs. Nous devons faire un pas à la fois, nous devons travailler et nous améliorer, nos jeux seront toujours configurés pour les débloquer, espérons-le demain aussi, et faire mieux ensuite. À ce stade, aucun championnat n’est remporté et aucun champion n’est désigné.«

Quatre joueurs assurés d’être titulaires

« Demain on retrouvera Perin, Bonucci, Rabiot et Vlahovic. Pour les autres, je n’ai pas encore décidé. Je dois voir comment vont Alex Sandro et Paredes et qui jouera avec Vlahovic.«

La MNM

« Peu importe le poste, ils sont extraordinaires. Il va falloir être bon pour les limiter quand ils ont le ballon et surtout quand on l’a. »