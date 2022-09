Le PSG et la Juventus Turin s’affrontent demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) – au Parc des Princes – en ouverture de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Comme c’est de coutume avant un match, Leonardo Bonucci, en compagnie de son entraîneur Massimiliano Allegri, se sont présentés en conférence de presse. Le défenseur central a évoqué l’absence d’Angel Di Maria, l’affrontement de demain, Kylian Mbappé…Extraits choisis.

Le match de demain

« Demain sera important, ce sera un bon match. Ça va être compliqué et puis je souris car on connaît tous l’entraîneur : ce sont des mots (ses propos sur le match le plus important contre le Benfica, ndlr)qui sont le résultat pour enlever la pression pour le match. Ce jeu se prépare. Le match le plus important, c’est demain, même si on jouera le tour suivant sur le long terme avec Benfica. Jouer ici contre ces champions, c’est super.«

Mbappé

« C’est un joueur stratosphérique. Il a tout pour devenir le meilleur footballeur du monde. L’avenir et l’âge sont de son côté. Je suis sûr aussi qu’en raison de la mentalité qu’il a, de sa façon de parler, il veut grandir. Ce sera dur de jouer contre lui, contre Messi, contre Neymar, contre le PSG lui-même. Il faut un travail d’équipe pour les arrêter.«

Quel visage pour la Juve ?

« Faire entrer de nombreux nouveaux joueurs n’est pas facile, il faut de la patience. Lors des soirées Ligue des champions, quelque chose se transforme, vous verrez une grande Juventus.«

Sa joie de jouer demain

« Demain ce sera une fierté de jouer. À 35 ans, la Ligue des champions est un stimulant. Je veux être un exemple et, en tant que capitaine, amener la Juventus là où elle le mérite avec toute l’équipe. Il faut être prêt pour demain. Ce sera un beau match compliqué, nous devons l’aborder avec le bon plaisir. On rêvait de jouer ce genre de match étant enfant, il va falloir tenir le ballon et chasser l’adversaire comme quand on était petit. Je me suis mis ça dans la tête : tout le reste vient s’il y a du fun et de l’esprit d’équipe à la base.«

L’absence de Di Maria

« C’est une perte importante de ne pas l’avoir avec nous, au vu de la qualité du joueur. C’est un joueur important dans le vestiaire pour son enthousiasme et son énergie. Paredes, en revanche, est arrivé récemment mais a de la personnalité : il nous apporte une expérience internationale et renforce le caractère de l’équipe. »