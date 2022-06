Les détails de la rencontre entre Luis Campos et Massimiliano Allegri

Le PSG va changer d’entraîneur dans les prochaines semaines. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino serait proche de trouver un accord avec ses dirigeants pour quitter les Rouge & Bleu. Depuis plusieurs semaines, beaucoup de noms ont été associés au banc du club de la capitale (Conte, Amorim, Conceiçao, Low, Galtier, Zidane). Ces derniers jours, les deux noms qui revenaient avec insistance étaient ceux de Christophe Galtier et Zinedine Zidane. Mais les décideurs parisiens auraient aussi pensé à quelqu’un d’autre.

Luis Campos a fait une offre à Allegri

Hier, une photo où l’on voit Luis Campos, nouveau conseiller football du PSG, en compagnie de Massimiliano Allegri – entraîneur de la Juventus – à Monaco a enflammé les réseaux sociaux. Très vite, Gianluca Di Marzio a expliqué que cette rencontre – qui était un hasard – était amicale, et que les deux hommes, qui se connaissent bien, ont bu un café ensemble. Ce mercredi matin, la Gazzetta dello Sport démonte cette idée de hasard. Selon le quotidien transalpin, les discussions entre Allegri et Campos remontent à plusieurs semaines. Hier, le dirigeant portugais aurait fait une ultime tentative pour convaincre l’Italien de rejoindre Paris avec une offre de contrat de trois ans et un salaire annuel de 12 millions d’euros. Offre déclinée par l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra qui a expliqué qu’il avait « un engagement avec la Juventus qui va au-delà de mon contrat. Je reste à Turin.«