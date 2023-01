Alonzo « a un vrai doute » sur la piste Cherki pour le PSG

Hier, une rumeur autour d’un intérêt du PSG pour Rayan Cherki était avancée. Le club de la capitale en aurait même fait sa priorité pour remplacer Pablo Sarabia, qui a rejoint Wolverhampton. Jérôme Alonzo, a un doute sur cette piste.

Hier, une rumeur expliquait que le PSG était intéressé par Rayan Cherki, le jeune milieu offensif de Lyon (19 ans). Les dirigeants parisiens en auraient même fait leur priorité et seraient prêts à mettre 10 millions d’euros pour convaincre Lyon. C’est la piste des Rouge & Bleu pour remplacer Pablo Sarabia, qui a rejoint définitivement Wolverhampton lors de ce mois de janvier. Mais Jean-Michel Aulas a fait savoir qu’il ne comptait pas se séparer de sa jeune pépite, qui arrive en fin de contrat en juin 2024.

« Est-ce qu’aujourd’hui, ce serait une valeur ajoutée au PSG ? »

Interrogé sur une possible arrivée de Rayan Cherki au PSG dans l’Equipe de Greg, Jérôme Alonzo a expliqué avoir des doutes sur cette piste. « J’ai vu pas mal de matches de Lyon cette saison. On sait tous que c’est un joueur qui a un immense talent. C’est un des seuls Lyonnais qui surnage en ce moment. Maintenant, c’est pour une rotation. Il ne sera pas titulaire au PSG. Est-ce qu’aujourd’hui, ce serait une valeur ajoutée au PSG ? C’est la vraie question que je me pose. Pour moi, qui suit Lyon depuis un peu plus d’un an et demi, j’ai un vrai doute.«