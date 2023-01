Mercato – Assaut éclair du PSG pour Rayan Cherki ?

Après le départ de Pablo Sarabia direction les Wolves, le PSG lui cherche un remplaçant. Et, contre toute attente, celui-ci pourrait bien se nommer Rayan Cherki.

Il ne reste plus qu’une semaine avant que le mercato hivernal ne ferme ses portes. Le PSG, qui a cédé Pablo Sarabia à Wolverhampton pour une somme estimée à 5 millions d’euros hors bonus, devrait se montrer actif durant ce court laps de temps. Initialement, plusieurs sources faisaient d’ailleurs état du désir rouge et bleu d’enrôler un avant-centre de type pivot. Pourtant, ce jour, c’est une toute autre piste, et un tout autre profil, qui est évoquée par L’Équipe et RMC.

Rayan Cherki, la nouvelle priorité du PSG

En effet, ce mercredi matin, le quotidien sportif nous explique que le PSG a jeté son dévolu sur Rayan Cherki, le virevoltant ailier de l’Olympique Lyonnais âgé de 19 ans. Il y a quelques jours, cette même source nous indiquait que le board parisien recherchait finalement un joueur offensif pouvant évoluer sur le couloir droit et entrer sur son pied gauche. Et ce joueur ne serait autre que l’espoir tricolore. En ce sens, le PSG aurait donc multiplié les échanges avec son homologue hexagonal au cours des derniers jours afin de trouver un éventuel terrain d’entente. À 18 mois de la fin de son contrat, le joueur pourrait quitter son club formateur cet hiver et l’OL ne serait donc pas forcément réticent à cette idée. Reste que l’opération ne s’annoncerait nullement aisée à boucler. Alors qu’une enveloppe de 10 à 15 millions d’euros était annoncée pour le recrutement du club de la capitale cet hiver, L’Équipe nous indique que celle-ci pourrait être revue à la hausse pour attirer Rayan Cherki durant ce mois de janvier. Le but sera désormais de convaincre l’écurie rhodanienne de se délester de sa jeune pousse et ce, à un prix raisonnable.

Une information corroborée par RMC dans la foulée. Le média précise que Rayan Cherki est bel et bien la priorité du PSG pour remplacer Pablo Sarabia. Mieux, une première proposition aurait même d’ores et déjà été formulée, même si RMC ne divulgue pas son montant. De son côté, comme révélé par L’Équipe, l’Olympique Lyonnais ne serait pas forcément fermé à l’idée de vendre son joueur dans les jours à venir. Les pourparlers devraient donc se poursuivre. Affaire à suivre…