Hier, une rumeur est sortie sur le fait que le PSG, pour remplacer Pablo Sarabia aurait fait de Rayan Cherki sa priorité. Mais du côté de l’Olympique Lyonnais on ne veut pas entendre parler du départ de son jeune talentueux.

Avant le début du mercato, Christophe Galtier avait expliqué que le PSG recruterait un joueur seulement si un autre quittait le club. Pablo Sarabia a rejoint Wolverhampton ces derniers jours et les dirigeants parisiens sont à la recherche de son remplaçant. Hier, le nom de Rayan Cherki a été avancé. Les Rouge & Bleu auraient fait du jeune talent (19 ans) de l’Olympique Lyonnais sa cible prioritaire pour renforcer son attaque. Ils seraient même prêts à offrir 10 millions d’euros pour s’attacher ses services. Mais du côté de l’OL, on ne veut pas entendre parler d’un départ.

« Un talent comme Rayan va rester à l’OL«

Hier, Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, avait répondu – via son compte twitter – à cette rumeur Cherki au PSG. Il avait expliqué que c’était flatteur pour la formation lyonnaise mais qu’avoir Rayan Cherki à l’OL « est bien plus important que tout. » Ce jeudi matin, sur son compte twitter, le dirigeant lyonnais a une nouvelle fois évoqué ce dossier et expliqué que Rayan Cherki ne quittera pas Lyon lors de la fin du mercato hivernal. « S’il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d’accord : supporters, club, staff, joueurs, c’est qu’un talent comme Rayan va rester à l’OL. Merci à l’Equipe de ne pas chercher pour un clic de plus à l’envoyer sur le banc d’un club où il ne pourra pas s’exprimer comme chez lui!« , indique Jean-Michel Aulas sur son compte twitter.